Истекающих кровью мужа и жену достали из взорванной ВСУ машины под Белгородом

В Белгородском районе украинский дрон врезался в движущийся автомобиль, в котором были гражданские. Ранения при атаке получили два мирных жителя, сообщил у себя в Телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ, где им оказали первую медицинскую помощь. Для продолжения лечения бригады СМП транспортируют их в городскую больницу №2 г. Белгорода», — рассказал Гладков и добавил, что им оказывается необходимая помощь.