Истекающих кровью мужа и жену достали из взорванной ВСУ машины под Белгородом
Гладков: В Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль, ранены двое
В Белгородском районе украинский дрон врезался в движущийся автомобиль, в котором были гражданские. Ранения при атаке получили два мирных жителя, сообщил у себя в Телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Мужчина в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки. Попутным транспортом они доставлены в Октябрьскую РБ, где им оказали первую медицинскую помощь. Для продолжения лечения бригады СМП транспортируют их в городскую больницу №2 г. Белгорода», — рассказал Гладков и добавил, что им оказывается необходимая помощь.
Ранее в Смоленской области во время ночной атаки беспилотников ВСУ загорелся жилой дом, когда на него упали обломки сбитого украинского дрона. Очевидцы утверждают, что боевая часть не сдетонировала.
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