Обломки сбитого БПЛА рухнули на многоэтажку в Смоленске — фото
SHOT: Ещё одна многоэтажка загорелась в Смоленске после падения обломков БПЛА
Горящая многоэтажка. Обложка © Telegram / SHOT
Ещё один многоэтажный дом вспыхнул в Смоленске в результате атаки украинских БПЛА на столицу региона. Соответствующей информацией с SHOT поделилась очевидцы.
По словам местных жителей, огонь охватил жилое здание на улице Бородинской. На дом рухнули обломки одного из сбитых дронов. Крыло летательного аппарата оказалось на газоне, а двигатель приземлился рядом с припаркованной машиной. Очевидцы утверждают, что боевая часть не сдетонировала.
Обломки сбитого БПЛА. Фото © Telegram / SHOT
Жильцов многоэтажки эвакуировали. К месту инцидента направляются сапёры, которые обезвредят боевую часть.
Напомним, что беспилотники противника атаковали Смоленскую область в ночь на 21 января. Предварительно, целью БПЛА мог стать НПЗ в Ярцево. Один из сбитых дронов ранее рухнул на крышу многоэтажки на Автозаводской улице.