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Регион
21 января, 00:39

Обломки сбитого БПЛА рухнули на многоэтажку в Смоленске — фото

SHOT: Ещё одна многоэтажка загорелась в Смоленске после падения обломков БПЛА

Горящая многоэтажка. Обложка © Telegram / SHOT

Горящая многоэтажка. Обложка © Telegram / SHOT

Ещё один многоэтажный дом вспыхнул в Смоленске в результате атаки украинских БПЛА на столицу региона. Соответствующей информацией с SHOT поделилась очевидцы.

По словам местных жителей, огонь охватил жилое здание на улице Бородинской. На дом рухнули обломки одного из сбитых дронов. Крыло летательного аппарата оказалось на газоне, а двигатель приземлился рядом с припаркованной машиной. Очевидцы утверждают, что боевая часть не сдетонировала.

Обломки сбитого БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Обломки сбитого БПЛА. Фото © Telegram / SHOT

Жильцов многоэтажки эвакуировали. К месту инцидента направляются сапёры, которые обезвредят боевую часть.

Сводки СВО. ВС РФ освободили Новоегоровку, ВСУ бегут из Великой Новосёлки, в Киеве заговорили о капитуляции, 21 января
Сводки СВО. ВС РФ освободили Новоегоровку, ВСУ бегут из Великой Новосёлки, в Киеве заговорили о капитуляции, 21 января

Напомним, что беспилотники противника атаковали Смоленскую область в ночь на 21 января. Предварительно, целью БПЛА мог стать НПЗ в Ярцево. Один из сбитых дронов ранее рухнул на крышу многоэтажки на Автозаводской улице.

Тимур Хингеев
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