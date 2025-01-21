Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 января, 01:16

Анохин: В результате атаки украинских БПЛА на Смоленск никто не пострадал

По предварительным данным Минздрава Смоленской области, в результате атаки украинских беспилотников на регион никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своём Telegram-канале.

«На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов», — уточнил он.

Нефтебаза загорелась под Воронежем после падения сбитого беспилотника ВСУ
Нефтебаза загорелась под Воронежем после падения сбитого беспилотника ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что обломки одного из дронов подожгли многоквартирный дом на Бородинской улице в Смоленске. Двигатель беспилотника рухнул рядом с припаркованной машиной, а крыло оказалось на газоне.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Анатолий Цейко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar