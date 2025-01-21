Анохин: В результате атаки украинских БПЛА на Смоленск никто не пострадал

По предварительным данным Минздрава Смоленской области, в результате атаки украинских беспилотников на регион никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своём Telegram-канале.

«На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов», — уточнил он.