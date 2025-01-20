Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 января, 19:59
3289

Нефтебаза загорелась под Воронежем после падения сбитого беспилотника ВСУ

В Лискинском районе Воронежской области дежурными средствами ПВО и РЭБ были уничтожены несколько украинских БПЛА. Обломки одного из вражеских дронов упали на территории нефтебазы, спровоцировав возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет», — заявил чиновник.

Губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА в области сохраняется.

Воронежцев заверили, что пожар на нефтебазе не угрожает жилым домам и доступности ГСМ
Воронежцев заверили, что пожар на нефтебазе не угрожает жилым домам и доступности ГСМ

Напомним, 15 января этот район уже подвергался атаке вражеских дронов. Тогда в результате налёта тоже загорелась нефтебаза. К ликвидации последствий привлекли два пожарных поезда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / vichie81

Анатолий Цейко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar