Нефтебаза загорелась под Воронежем после падения сбитого беспилотника ВСУ
В Лискинском районе Воронежской области дежурными средствами ПВО и РЭБ были уничтожены несколько украинских БПЛА. Обломки одного из вражеских дронов упали на территории нефтебазы, спровоцировав возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.
«Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет», — заявил чиновник.
Губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА в области сохраняется.
Напомним, 15 января этот район уже подвергался атаке вражеских дронов. Тогда в результате налёта тоже загорелась нефтебаза. К ликвидации последствий привлекли два пожарных поезда.
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