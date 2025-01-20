Нефтебаза загорелась под Воронежем после падения сбитого беспилотника ВСУ

В Лискинском районе Воронежской области дежурными средствами ПВО и РЭБ были уничтожены несколько украинских БПЛА. Обломки одного из вражеских дронов упали на территории нефтебазы, спровоцировав возгорание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём Telegram-канале.

«Пострадавших нет. Пожарные и оперативные службы продолжат тушение, как только это будет безопасно. Угрозы населению нет», — заявил чиновник.

Губернатор отметил, что режим опасности атаки БПЛА в области сохраняется.