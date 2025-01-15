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Регион
15 января, 20:30

Пожар на нефтебазе возник в Воронежской области после атаки БПЛА

В одном из районов Воронежской области произошёл инцидент, связанный с падением нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что вызвало возгорание на территории местной нефтебазы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные службы, занимающиеся ликвидацией последствий и обеспечением безопасности.

«Ситуацию держу на личном контроле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — подчеркнул Гусев.

Местные жители рассказали SHOT, что около 15 минут над городом Лиски была слышна серия взрывов, а в небе были вспышки. По их словам, сработала система ПВО в районе местного НПЗ.

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Ранее ВСУ провели массированную атаку на российские регионы. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) было ликвидировано большое количество целей. А момент взрыва украинского дрона над Энгельсом даже попал на видео.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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