Пожар на нефтебазе возник в Воронежской области после атаки БПЛА

В одном из районов Воронежской области произошёл инцидент, связанный с падением нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что вызвало возгорание на территории местной нефтебазы. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные службы, занимающиеся ликвидацией последствий и обеспечением безопасности.

«Ситуацию держу на личном контроле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — подчеркнул Гусев.

Местные жители рассказали SHOT, что около 15 минут над городом Лиски была слышна серия взрывов, а в небе были вспышки. По их словам, сработала система ПВО в районе местного НПЗ.