Два пожарных поезда привлекли к тушению горящих резервуаров на нефтебазе под Воронежем

В ночь на 16 января три района Воронежской области атаковали более 10 БПЛА, большая часть из которых пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. На объекте разгорелся пожар, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На первоначальном этапе тушение усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнём на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», – информирует глава региона.

Он заверил, что на доступность ГСМ в области пожар на нефтебазе никак не повлияет. Губернатор держит ситуацию под личным контролем. Он рассказал также, что в результате ночной атаки никто не пострадал, гражданские объекты повреждены не были. По словам чиновника, угрозы населению из-за горящей нефтебазы нет.