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Регион
16 января, 05:37

Два пожарных поезда привлекли к тушению горящих резервуаров на нефтебазе под Воронежем

Гусев: Два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Воронежской области

Пожар на нефтебазе возник в Воронежской области после атаки БПЛА. Фото © VK / Александр Гусев

Пожар на нефтебазе возник в Воронежской области после атаки БПЛА. Фото © VK / Александр Гусев

В ночь на 16 января три района Воронежской области атаковали более 10 БПЛА, большая часть из которых пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. На объекте разгорелся пожар, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«На первоначальном этапе тушение усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнём на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», – информирует глава региона.

Он заверил, что на доступность ГСМ в области пожар на нефтебазе никак не повлияет. Губернатор держит ситуацию под личным контролем. Он рассказал также, что в результате ночной атаки никто не пострадал, гражданские объекты повреждены не были. По словам чиновника, угрозы населению из-за горящей нефтебазы нет.

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Как уже писал Life.ru, ночью над городом Лиски была слышна серия взрывов, а в небе были вспышки. Позже Гусев сообщил о возгорании на территории местной нефтебазы.

Андрей Бражников
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