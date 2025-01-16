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Регион
16 января, 04:32

Силы ПВО за ночь уничтожили 27 украинских беспилотников над Россией

Российские системы противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 27 украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, 15 дронов были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области, семь — над Воронежской, три — над Тамбовской и два — над Курской областями.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов», — уточнили в министерстве.

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Пожар на нефтебазе возник в Воронежской области после атаки БПЛА

А ночью 15 января украинские боевики предприняли попытку нанести удар по промышленному объекту неподалёку от Тамбова. Местные жители слышали в пригороде столицы региона несколько взрывов. К счастью, атаку беспилотников ВСУ отразили силы противовоздушной обороны.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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