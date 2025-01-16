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Регион
16 января, 09:02

Воронежцев заверили, что пожар на нефтебазе не угрожает жилым домам и доступности ГСМ

Губернатор Гусев: Пожар на нефтебазе под Воронежем не угрожает населению

Пожар, который произошёл нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после атаки БПЛА, не угрожает жилым домам. Ситуация также никак не повлияет на доступность горюче-смазочных материалов, заверил губернатор региона Александр Гусев.

«Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет», — подчеркнул глава области.

Сейчас на месте происшествия также работают все оперативные службы. Гусев заявил, что всю ситуацию он держит на личном контроле.

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Напомним, что возгорание в Воронежской области произошло в результате украинской атаки. Противник направил на регион более 10 беспилотников, большая часть из которых пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. На данный момент «с огнём на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты», десятки единиц техники и два пожарных поезда.

Обложка ©

VK / Александр Гусев

Наталья Афонина
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