Воронежцев заверили, что пожар на нефтебазе не угрожает жилым домам и доступности ГСМ
Губернатор Гусев: Пожар на нефтебазе под Воронежем не угрожает населению
Пожар, который произошёл нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после атаки БПЛА, не угрожает жилым домам. Ситуация также никак не повлияет на доступность горюче-смазочных материалов, заверил губернатор региона Александр Гусев.
«Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет», — подчеркнул глава области.
Сейчас на месте происшествия также работают все оперативные службы. Гусев заявил, что всю ситуацию он держит на личном контроле.
Напомним, что возгорание в Воронежской области произошло в результате украинской атаки. Противник направил на регион более 10 беспилотников, большая часть из которых пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. На данный момент «с огнём на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчёты», десятки единиц техники и два пожарных поезда.
VK / Александр Гусев