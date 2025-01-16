Воронежцев заверили, что пожар на нефтебазе не угрожает жилым домам и доступности ГСМ

Пожар, который произошёл нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после атаки БПЛА, не угрожает жилым домам. Ситуация также никак не повлияет на доступность горюче-смазочных материалов, заверил губернатор региона Александр Гусев.

«Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Угрозы населению нет. На доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет», — подчеркнул глава области.

Сейчас на месте происшествия также работают все оперативные службы. Гусев заявил, что всю ситуацию он держит на личном контроле.