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Регион
21 января, 20:21

Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Уничтоженный автомобиль, атакованный дроном. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Уничтоженный автомобиль, атакованный дроном. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского беспилотника по движущемуся автомобилю на участке автодороги Бессоновка — Орловка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал губернатор в телеграм-канале.

Машину уничтожило огнём. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Гладков.

ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области
ВСУ нанесли серию ударов по Белгородской области

Ранее дрон атаковал белгородское село Ясные Зори. Пострадал мужчина, которого доставили в больницу, и 11-летний ребёнок, он будет лечиться амбулаторно.

Артур Лапсаков
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