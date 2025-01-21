Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области

Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского беспилотника по движущемуся автомобилю на участке автодороги Бессоновка — Орловка. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал губернатор в телеграм-канале.

Машину уничтожило огнём. Информация о последствиях атаки уточняется, добавил Гладков.