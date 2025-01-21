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Регион
21 января, 18:25

Под Белгородом после атаки дрона ВСУ пострадали мужчина и 11-летний ребёнок

В результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори пострадал мужчина. Его госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями ног, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков.

Кроме того, баротравму получил 11-летний ребёнок. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, он будет проходить лечение амбулаторно. Напомним, что ВСУ обстреляли три населённых пункта в Белгородской области. Под удар попали три населённых пункта в разных районах региона.

Истекающих кровью мужа и жену достали из взорванной ВСУ машины под Белгородом
Истекающих кровью мужа и жену достали из взорванной ВСУ машины под Белгородом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Полина Никифорова
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