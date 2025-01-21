Под Белгородом после атаки дрона ВСУ пострадали мужчина и 11-летний ребёнок

В результате атаки украинского дрона в селе Ясные Зори пострадал мужчина. Его госпитализировали с баротравмой и осколочными ранениями ног, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Пострадавшего с баротравмой и множественными осколочными ранениями ног попутным транспортом доставили в Октябрьскую РБ. После осмотра и оказания первой помощи бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал Гладков.