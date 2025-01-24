При попадании обломков БПЛА в дом в Рязани никто не пострадал

В результате попадания обломков сбитого беспилотника в частный дом в Рязани пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.

«В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет», — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам Малкова, он поручил оказать семье необходимую помощь.