При попадании обломков БПЛА в дом в Рязани никто не пострадал
Повреждённый в Рязани дом после падения обломков сбитого беспилотника. Обложка © ТАСС/Александр Рюмин
В результате попадания обломков сбитого беспилотника в частный дом в Рязани пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.
«В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет», — написал чиновник в телеграм-канале.
По словам Малкова, он поручил оказать семье необходимую помощь.
Напомним, дом загорелся после падения обломков ликвидированного над городом украинского дрона. Предварительно, для атаки региона ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый».