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Регион
24 января, 00:53

При попадании обломков БПЛА в дом в Рязани никто не пострадал

Повреждённый в Рязани дом после падения обломков сбитого беспилотника. Обложка © ТАСС/Александр Рюмин

Повреждённый в Рязани дом после падения обломков сбитого беспилотника. Обложка © ТАСС/Александр Рюмин

В результате попадания обломков сбитого беспилотника в частный дом в Рязани пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Павел Малков.

«В результате воздушной атаки на Рязань обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет», — написал чиновник в телеграм-канале.

По словам Малкова, он поручил оказать семье необходимую помощь.

В районе Рязанского НПЗ начался пожар после падения обломков беспилотника
В районе Рязанского НПЗ начался пожар после падения обломков беспилотника

Напомним, дом загорелся после падения обломков ликвидированного над городом украинского дрона. Предварительно, для атаки региона ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый».

Артур Лапсаков
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