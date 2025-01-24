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Регион
23 января, 22:08

Пожар начался в Рязани после уничтожения украинского беспилотника

В результате падения обломков одного из беспилотников в Рязани загорелся частный дом. Об этом пишет SHOT.

Предварительно, для атаки региона ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый». Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Пожар в Рязани после атаки беспилотника. Видео © SHOT

Четыре дома пострадали в Курске от обломков украинского БПЛА
Четыре дома пострадали в Курске от обломков украинского БПЛА

ВСУ предприняли попытку атаки по территории России с использованием беспилотников с вечера 23 января. За этот период украинские беспилотники были сбиты в районах Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областей, а также в Крыму.

Обложка ©

SHOT

Артур Лапсаков
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