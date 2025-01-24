Пожар начался в Рязани после уничтожения украинского беспилотника

В результате падения обломков одного из беспилотников в Рязани загорелся частный дом. Об этом пишет SHOT .

Предварительно, для атаки региона ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый». Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

ВСУ предприняли попытку атаки по территории России с использованием беспилотников с вечера 23 января. За этот период украинские беспилотники были сбиты в районах Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областей, а также в Крыму.