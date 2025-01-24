Четыре дома пострадали в Курске от обломков украинского БПЛА

Очередной украинский беспилотник сбили в небе над Курском. В результате падения обломков дрона пострадали четыре дома. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак.

«Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в диспетчерскую службу Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет», — написал глава города в Telegram-канале.