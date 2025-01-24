Малков: Несколько дронов уничтожили ПВО и РЭБ над Рязанской областью

Средства противовоздушной обороны и радиолокационной борьбы уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов над Рязанской областью. Об этом сообщил глава региона Павел Малков.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — написал губернатор в Telegram-канале.

Момент уничтожения БПЛА под Рязанью. Видео © SHOT

Малков отметил, что, по предварительной информации, люди не пострадали, а материальный ущерб сейчас оценивают специалисты.