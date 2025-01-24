Украинский дрон упал в поле в Тульской области, загорелась сухая трава
Украинский БПЛА был подавлен средствами радиолокационной борьбы и упал в поле на территории Тульской области. В результате падения загорелась сухая трава. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Сегодня ночью Тульская область снова подверглась атаке со стороны киевского режима. К настоящему моменту один БПЛА подавлен средствами РЭБ. При падении в поле произошло возгорание сухой травы», – написал губернатор.
Глава региона отметил, что инцидент обошёлся без пострадавших и разрушений. В регионе продолжают работать дежурные средства противовоздушной обороны.
Власти уточнили, что сейчас в Тульской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Граждане просят сохранять спокойствие.
Отметим, что перед этим беспилотник сбили в поле на границе Липецкой и Курской областей. Там также обошлось без жертв и разрушений.
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