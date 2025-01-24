Украинский дрон упал в поле в Тульской области, загорелась сухая трава

Украинский БПЛА был подавлен средствами радиолокационной борьбы и упал в поле на территории Тульской области. В результате падения загорелась сухая трава. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Сегодня ночью Тульская область снова подверглась атаке со стороны киевского режима. К настоящему моменту один БПЛА подавлен средствами РЭБ. При падении в поле произошло возгорание сухой травы», – написал губернатор.

Глава региона отметил, что инцидент обошёлся без пострадавших и разрушений. В регионе продолжают работать дежурные средства противовоздушной обороны.

Власти уточнили, что сейчас в Тульской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА. Граждане просят сохранять спокойствие.