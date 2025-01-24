Новости СВО. ВС РФ освободили Барановку, ВСУ оставили Солёное, сделка Трампа для Украины, 24 января Армия России взяла в тиски боевиков в Большой Новосёлке, в подвалах Поречного нашли камеры пыток ВСУ, генсек НАТО поддержал конфликт на Украине — дайджест в материале Life.ru 23 января, 21:07 Боевые действия в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска изгнали украинских захватчиков из села Солёное вблизи Покровска. В Великой Новосёлке среди украинцев распространяют информацию о том, как правильно сдаться в плен. Информация о ещё нескольких иностранных военных, уничтоженных на Украине, появилась в Сети. Глава НАТО в речи про необходимость усиления поддержки Киева назвал нынешнюю траекторию развития конфликта «неправильной».

Донецкая Народная Республика, 24 января

На Покровском направлении наши войска укрепляют прорыв южнее города. Нашими войсками были заняты населённые пункты Барановка и Солёное, постепенно формируется основа для дальнейшего флангового охвата и обхода города. На дорогах вокруг Покровска безраздельно властвуют наши дроны, перехватывающие вражеский транспорт. Украинцам в том числе не хватает матчасти — так, стволы их 155-мм орудий приходят в негодность быстрее, чем их производят американцы.

Чтобы угодить своему начальству, украинское командование устраивает «мясные штурмы». Впрочем, такая концентрация личного состава и техники обычно приводит к плачевным событиям. Один из таких штурмов под Кураховом попал в объектив камеры нашего БПЛА.

Боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населённого пункта Солёное Донецкой Народной Республики. Видео © Telegram / Минобороны России

Наши штурмовики тем временем ведут борьбу за лесопосадки на пути к Константинополю.

В Великой Новосёлке для ВСУ сложилась самая печальная ситуация. Населённый пункт разрезан надвое нашими войсками, все пути к отступлению отрезаны. ВС РФ массово забрасывают позиции противника минами ТМ-62 — это противотанковый боеприпас с большим количеством взрывчатого вещества. Единственный шанс для украинских солдат — сдача в плен.

Telegram-канал Colonelcassad пишет: «В северной, восточной и южной частях Великой Новосёлки штурмовики танковой бригады 36-й армии и морпехи продолжают методичное уничтожение противника и зачистку кварталов. На данный момент уничтожено более 150 военнослужащих 110-й ОМБр ВСУ — реальные данные, подтверждённые видеоматериалами. Остатки 110-й ОМБр к югу от р. Шайтанки фактически списаны командованием, а потому единственный выход для них избежать гибели — выйти и добровольно сдаться в плен».

Армия противника, видимо, будет пытаться сохранять присутствие в северной и северо-западной частях населённого пункта. Но и там ВСУ вряд ли задержатся надолго.

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 24 января

В Курской области наши бойцы смогли зайти в Викторовку, идут попытки закрепления. ВСУ без перерыва окапываются, занимаются минированием, в том числе дистанционным. Любую передышку противник использует для сапёрного оборудования своих позиций.

Telegram-канал «Архангел спецназа» пишет про обстановку на фронте: «В районе Русского/Черкасского Поречного и Махновки ситуация также без существенных изменений. Местами наши войска смогли расширить зону контроля на переднем крае. Но в настоящее время основные усилия сосредоточены на работе по противнику артиллерией и FPV-дронами — как на переднем крае, так и в глубине. Также активные штурмовые действия ВС РФ отмечаются у населённого пункта Никольский. Операторы БПЛА противника, в том числе FPV, стараются замедлить наше продвижение. Но к населённому пункту удалось подойти, несмотря на сложность продвижения по обширному участку открытой местности».

Украинские боевики создали камеры пыток, где издевались над мирными жителями Курской области. Их нашли в подвалах села Русское Поречное.

Украинское командование бросает в бой все возможные силы, вытаскивая их с обучения, восстановления. В Сумы прибыло несколько отрядов украинского спецназа, которые также готовятся к переброске в приграничье. Резервы ВСУ уничтожают наши ракетчики, лётчики и дроноводы. Американская техника продолжает гнить на территории приграничья. А главком ВСУ Александр Сырский заявил, что наступление в Курской области будет не последним.

Су-35С прикрывают самолёты и вертолёты ВКС в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

Трамп зовёт Украину на переговоры

Президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что его команда уже приступила к усилиям по разрешению конфликта между Россией и Украиной. «Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась», — сказал президент США.

Зеленский вместе с тем заявил, что для начала переговоров РФ должна вернуться к границам 2022 года. При этом Киев до сих пор не отменил закон, запрещающий переговоры с Москвой. Россия неоднократно заявляла, что готова к переговорам, но на Украине нужно не перемирие, а устойчивый мир.

Почему генсек НАТО боится потерять Украину

В ходе своего нового выступления глава альянса Марк Рютте рассказал про ситуацию на Украине и попытался мотивировать союзников выделять больше средств ВСУ. При этом он заявил: «Фронт движется неправильно — на восток».

При этом в реальности фронт движется на запад — в сторону оккупированных Украиной территорий, которые она постепенно оставляет. Траекторию конфликта Рютте назвал «неправильной», а чтобы её исправить, предложил увеличить объёмы военной помощи Киеву.

Американские СМИ тем временем напоминают, что Трамп может потребовать от Киева снижения возраста мобилизации до 18 лет.

Авторы Кирилл Золотарев