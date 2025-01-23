Появилось видео разгрома ВСУ в Солёном ДНР, где теперь развевается флаг России

Появились кадры разгрома украинских подразделений в освобождённом сегодня Армией России посёлке Солёное в ДНР. Видео ударов по противнику опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Российские БПЛА громят ВСУ в Солёном в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«На кадрах — боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населённого пункта Солёное Донецкой Народной Республики. <...> Штурмовые подразделения группировки, используя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчёты для уничтожения вскрытых вражеских позиций», — говорится в публикации.

После артиллерийской подготовки и ударов дронами в посёлок зашли штурмовые подразделения ВС РФ. Они зачистили сооружения в Солёном от не успевших отступить сил противника.