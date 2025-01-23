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Регион
23 января, 12:18

Появилось видео разгрома ВСУ в Солёном ДНР, где теперь развевается флаг России

Минобороны РФ показало видео боёв за посёлок Солёное в ДНР

Появились кадры разгрома украинских подразделений в освобождённом сегодня Армией России посёлке Солёное в ДНР. Видео ударов по противнику опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Российские БПЛА громят ВСУ в Солёном в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«На кадрах — боевая работа подразделений группировки войск «Центр» в ходе освобождения населённого пункта Солёное Донецкой Народной Республики. <...> Штурмовые подразделения группировки, используя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков, а также задействовали артиллерийские расчёты для уничтожения вскрытых вражеских позиций», — говорится в публикации.

После артиллерийской подготовки и ударов дронами в посёлок зашли штурмовые подразделения ВС РФ. Они зачистили сооружения в Солёном от не успевших отступить сил противника.

Новости СВО. ВС РФ освободили Западное, ВСУ в котле в Великой Новосёлке, 100 дней до мира на Украине, 23 января
Новости СВО. ВС РФ освободили Западное, ВСУ в котле в Великой Новосёлке, 100 дней до мира на Украине, 23 января

Напомним, сегодня в Минобороны сообщили о том, что ВС РФ вытеснили ВСУ из посёлка Солёное в ДНР. Контроль над этим населённым пунктом ещё на шаг приближает Армию России к полному освобождению территорий Донбасса от украинских войск.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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