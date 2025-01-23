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23 января, 10:01

Взятие ещё одного села приблизило Армию России к полному освобождению ДНР

Российские войска выбили ВСУ из посёлка Солёное в ДНР

Российская армия ещё на шаг приблизилась к освобождению Донецкой Народной Республики, установив контроль над населённым пунктом Солёное. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Солёное», — доложили в военном ведомстве.

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Ранее российская армия начала вышибать украинских солдат из Викторовки Курской области. ВСУ пытается закрепиться на занятых во время вторжения территориях, из-за чего им приходится вести в бой резервные батальоны.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Владимир Озеров
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