Российская армия ещё на шаг приблизилась к освобождению Донецкой Народной Республики, установив контроль над населённым пунктом Солёное. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

Одна ошибка диверсионного отряда ВСУ разбила все надежды на прорыв под Харьковом

Одна ошибка диверсионного отряда ВСУ разбила все надежды на прорыв под Харьковом

Ранее российская армия начала вышибать украинских солдат из Викторовки Курской области. ВСУ пытается закрепиться на занятых во время вторжения территориях, из-за чего им приходится вести в бой резервные батальоны.

