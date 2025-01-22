Кавалер ордена Мужества с берегов Волги Андрей Шинкаренко погиб под Курском

Пропавший в зоне СВРО кавалер ордена Мужества и многодетный отец Андрей Шинкаренко из Волгоградской области не выжил в боях под Курском, сообщает портал V1.ru.

Согласно информации издания, последний раз россиянин выходил на связь с близкими в октябре 2024 года, после чего его объявили пропавшим без вести.

По словам друга погибшего героя, Шинкаренко участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе и с 2014 года защищал Донбасс, за что был награжден медалью «За боевые заслуги».

У 43-летнего мужчины остались трое детей. Его похоронят на родине в Псковской области.