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22 января, 09:10

В зоне СВО погиб медик Алексей Павлов, спасший десятки жизней наших бойцов

Алексей Павлов. Фото © Telegram / RT на русском

Алексей Павлов. Фото © Telegram / RT на русском

Медик-инструктор Алексей Павлов, который спас жизни десятков людей в зоне специальной военной операции, погиб на линии фронта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военнослужащий ВС России с позывным Кушнарь.

«Он спас десятки жизней сослуживцев. Как-то утром встретил его у полевого госпиталя, у него были страшные мешки под глазами. Оказалось, он с помощником провёл 30 операций разной степени тяжести в полевом госпитале за одну ночь», — рассказал он RT.

В течение нескольких месяцев своего участия в спецоперации Алексей также освоил роли танкиста и разведчика. Под Изюмом (Харьковская область) он спас семью, когда та оказалась под обстрелом ВСУ. Во время атаки пострадал отец с двумя детьми — их мать поспешила за помощью. Несмотря на продолжающийся обстрел, Алексей бросился на помощь и вместе с сослуживцем вывел их в безопасное место. Затем он оказал необходимую медицинскую помощь в госпитале.

Как сообщают наши коллеги, он погиб, вытаскивая раненых из грузовика под миномётным огнём в районе Каменки (ДНР), получив смертельное ранение в лоб. У него остались мама, сестра, жена и маленькая дочь.

Мать медика, Людмила, поделилась, что с 13 лет ему часто снились сны о его гибели на фронте. Тем не менее молодой отец всё же решил стать добровольцем для участия в специальной военной операции.

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Заместитель министра обороны России Анна Цивилёва ранее рассказала историю удивительного спасения бойца специальной военной операции. На передовой Алексей Фурлов выполнял поставленные задачи как здание, в котором он находился с товарищами, подверглось сильному обстрелу — сразу шесть мин попали на крышу. Несмотря на сильные разрушения и хаос вокруг, боец остался в безопасности и не получил травм.

Николь Вербер
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