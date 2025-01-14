Потерял память: Бойца СВО из Читы считали погибшим, но он нашёлся живым

Боец специальной военной операции из Читы нашёл своих родственников, которые считали его погибшим. Как сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае Татьяна Лоншакова, история завершилась хорошо благодаря помощи неравнодушных граждан.

Так, в социальных сетях появилась информация о поиске родных 48-летнего мужчины, находящегося на лечении в Санкт-Петербурге. Алексей не мог вспомнить номера телефонов своих близких, лишь знал, что в Чите живут его мама и жена.

12 января в фонд обратился мужчина по имени Баир, который инициировал поиски. Лоншакова поручила своим сотрудникам разобраться в ситуации. К 13 января выяснилось, что родственники Алексея считали его погибшим и уже не надеялись на его возвращение, ожидая лишь обнаружения его тела.

«Погибшим его считали. Но уже всё, к нему память вернулась. Даже оказалось, что у него брат в Питере живет. Уже удалось связаться с матерью бойца. История эта закончилась хорошо», — приводит её слова «Чита.Ру».