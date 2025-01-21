Адвокат «ночного губернатора» Петербурга погиб в боях под Суджей

В зоне специальной военной операции возле посёлка Киреевка Суджанского района Курской области погиб петербургский адвокат Константин Кузьминых. Именно он защищал криминального авторитета Владимира Барсукова (Кумарина). Об этом близких адвоката известил военный комиссариат Петербурга.

По данным издания 47news, 55-летний Кузьминых ушёл на СВО добровольно в конце октября 2024 года. В армии он служил снайпером в разведывательном подразделении. Коллеги адвоката отметили в разговоре с изданием, что его решение уйти стало неожиданностью для всех вокруг. Погиб он 30 ноября 2024 года.

Константин Кузьминых родился в 1969 году Ленинграде. В 2003 году он работал в милиции, а в 2004-м получил статус адвоката. Изначально Кузьминых занимался юридической практикой и преподаванием. В последние годы он трудился в Санкт-Петербургской коллегии адвокатов «Лапинский и партнёры». До своего ухода на СВО Кузьминых защищал арестованного с 2007 года лидера преступного «тамбовского» сообщества Владимира Барсукова (Кумарина).