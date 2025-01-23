Одна ошибка диверсионного отряда ВСУ разбила все надежды на прорыв под Харьковом
Марочко: Солдаты ВС РФ помешали ВСУ прорвать фронт под Волчанском
ВС РФ отбросили украинские подразделения, пытавшиеся прорвать российскую оборону под Волчанском в Харьковской области. Сейчас наши солдаты добились некоторых успехов на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На харьковском направлении пресечена попытка прорвать наши рубежи. Вооруженные формирования Украины малыми группами сразу на трёх участках попытались обойти наши наблюдательные посты в районе населённого пункта Волчанск», — пояснил Марочко.
Он добавил, что диверсионные отряды ВСУ имели приличное снаряжение, действовали тихо и передвигались группами по три-пять бойцов. А для отвлечения внимания от своих ДРГ солдаты мотопехотной бригады с передовых позиций вели огонь по нашим укрепрайонам, а также активно работали ударными БПЛА
ВСУ хотели подобраться к российским солдатам со спины, чтобы осуществить штурм и прорвать линию фронта, отметил Марочко. Успехом эта попытка, по его словам, не увенчалась, поскольку одну их ДРГ всё-таки заметили. Далее начался бой, украинское формирование понесло потери и решило отступить. Среди ликвидированных были и офицеры.
Ранее Life.ru рассказывал, что подразделения войск «Западной» группировки ВС РФ выбили украинских солдат из населённого пункта Западное в Харьковской области. Кроме того, российским военнослужащим удалось уничтожить САУ «Гвоздика» на этом направлении.
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