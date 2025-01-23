Одна ошибка диверсионного отряда ВСУ разбила все надежды на прорыв под Харьковом

ВС РФ отбросили украинские подразделения, пытавшиеся прорвать российскую оборону под Волчанском в Харьковской области. Сейчас наши солдаты добились некоторых успехов на сватовско-кременском участке фронта. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На харьковском направлении пресечена попытка прорвать наши рубежи. Вооруженные формирования Украины малыми группами сразу на трёх участках попытались обойти наши наблюдательные посты в районе населённого пункта Волчанск», — пояснил Марочко.

Он добавил, что диверсионные отряды ВСУ имели приличное снаряжение, действовали тихо и передвигались группами по три-пять бойцов. А для отвлечения внимания от своих ДРГ солдаты мотопехотной бригады с передовых позиций вели огонь по нашим укрепрайонам, а также активно работали ударными БПЛА