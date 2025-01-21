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Регион
21 января, 05:38

Армия России перешла к финальной стадии освобождения ЛНР

Марочко: ВС РФ приступили к финальной стадии освобождения ЛНР

Взяв 20 января Новоегоровку в Луганской Народной Республике, Российская армия начала завершающую стадию боёв за освобождение региона от формирований украинских ВС. Об этом у себя в Телеграм-канале рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населённый пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить ВФУ из Белогоровки в Лисичанском округе. За все эти населённые пункты уже идут бои. Также активные освободительные действия продолжаются в кременских лесах. В целом, можно говорить о начале завершающей стадии освобождения ЛНР», — пояснил он.

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Ранее в Минобороны России рассказали о взятии российскими войсками населённого пункта Новоегоровка на «Западном» направлении. До этого в ЛНР ВС РФ продвинулись под Макеевкой, выбив украинских военнослужащих со стратегической высоты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Владимир Озеров
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