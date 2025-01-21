Армия России перешла к финальной стадии освобождения ЛНР

Взяв 20 января Новоегоровку в Луганской Народной Республике, Российская армия начала завершающую стадию боёв за освобождение региона от формирований украинских ВС. Об этом у себя в Телеграм-канале рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населённый пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить ВФУ из Белогоровки в Лисичанском округе. За все эти населённые пункты уже идут бои. Также активные освободительные действия продолжаются в кременских лесах. В целом, можно говорить о начале завершающей стадии освобождения ЛНР», — пояснил он.