Прорыв под Харьковом: ВСУ оставили позиции и бежали под покровом ночи

Населённый пункт Зелёный Гай Харьковской области освобождён, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, оборонявшие этот участок подразделения ВСУ ночью оставили позиции и бежали в направлении Боровской Андреевки. Незадолго до этого российские штурмовики завладели тактической инициативой на подступах к селу.

«Это позволило взять населённый пункт и его окрестности под полный огневой контроль, сделав сопротивление для вооружённых формирований Украины практически невозможным», — рассказал Марочко ТАСС.