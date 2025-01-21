Прорыв под Харьковом: ВСУ оставили позиции и бежали под покровом ночи
Марочко: ВСУ бежали из Зелёного Гая, село взято под контроль
Населённый пункт Зелёный Гай Харьковской области освобождён, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, оборонявшие этот участок подразделения ВСУ ночью оставили позиции и бежали в направлении Боровской Андреевки. Незадолго до этого российские штурмовики завладели тактической инициативой на подступах к селу.
«Это позволило взять населённый пункт и его окрестности под полный огневой контроль, сделав сопротивление для вооружённых формирований Украины практически невозможным», — рассказал Марочко ТАСС.
Ранее в Минобороны раскрыли актуальные потери, которые понесли Вооружённые силы Украины за время курской авантюры. Ряды противника на этом участке фронта поредели более чем на 53 тысячи человек.
VK / Минобороны России