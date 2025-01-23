ВСУ остались без «Гвоздики» и экипажа под Харьковом после встречи с российским дроном
SHOT показал, как оператор FPV-дрона уничтожил САУ «Гвоздика» ВСУ под Харьковом
На Харьковском направлении боец 20-й армии Вооружённых сил России с помощью FPV-дрона нанёс точечный удар по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» ВСУ, уничтожив её вместе с экипажем. Эксклюзивные кадры удара опубликовал SHOT.
ВСУ остались без «Гвоздики». Видео © SHOT
Всё произошло в районе села Колодезное Харьковской области. Благодаря мастерству оператора удалось ликвидировать цель, существенно сократив боевые возможности противника на данном направлении.
Ранее Life.ru сообщал, что изобретатели из Новосибирска разработали новые модели беспилотников — «Касатка» и «Микроб». Несколько тысяч таких устройств уже активно применяются на передовой. Также в 2025-м в России наладили производство беспилотников на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» с инфракрасным сканером.
Минобороны РФ