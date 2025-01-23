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Регион
23 января, 07:21

ВСУ остались без «Гвоздики» и экипажа под Харьковом после встречи с российским дроном

SHOT показал, как оператор FPV-дрона уничтожил САУ «Гвоздика» ВСУ под Харьковом

На Харьковском направлении боец 20-й армии Вооружённых сил России с помощью FPV-дрона нанёс точечный удар по самоходной артиллерийской установке «Гвоздика» ВСУ, уничтожив её вместе с экипажем. Эксклюзивные кадры удара опубликовал SHOT.

ВСУ остались без «Гвоздики». Видео © SHOT

Всё произошло в районе села Колодезное Харьковской области. Благодаря мастерству оператора удалось ликвидировать цель, существенно сократив боевые возможности противника на данном направлении.

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Ранее Life.ru сообщал, что изобретатели из Новосибирска разработали новые модели беспилотников — «Касатка» и «Микроб». Несколько тысяч таких устройств уже активно применяются на передовой. Также в 2025-м в России наладили производство беспилотников на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» с инфракрасным сканером.

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Минобороны РФ

Артём Гапоненко
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