Российские бойцы начали выдавливать ВСУ из Викторовки в Курской области

Российские штурмовые подразделения зашли в Викторовку Курской области и выдавливают силы противника с территории населённого пункта. Об этом пишет SHOT со ссылкой на эксклюзивную информацию от телеграм-канала «Архангел Спецназа».

Российский дрон уничтожает бронетехнику ВСУ в Курской области. Видео © SHOT

«В районе Кругленькое/Викторовка в ходе наступательных действий наших войск штурмовые отряды зашли в Викторовку и пробуют закрепляться. В Старой/Новой Сорочине и Погребках ЛБС без изменений, противник в ночное время пробовал проводить ротацию на переднем крае, также продолжает наращивать инженерные заграждения и минирует подступы к своим позициям», — сообщает военкор.

Ситуация в районе Русского Поречного, Черкасского Поречного и Махновки остаётся стабильной. В некоторых местах ВС РФ удалось улучшить позиции по переднему краю. По ВСУ активно работают артиллерия и FPV-дроны, удары наносятся как по переднему краю, так и вглубь позиций врага.

Украинские подразделения отчаянно пытаются удержать занятые территории и вводят в бой батальоны из резерва, ранее отправленные восстанавливать боеспособность. Идёт штурм н.п. Никольский. Украинские дроноводы пытаются максимально замедлить продвижение российских подразделений, но наши бойцы всё же смогли подобраться к населённому пункту, преодолев большой участок открытого пространства. ВСУ активно минируют дороги лесополосы, а также укрепляют свои позиции.