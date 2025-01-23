В силовых структурах объяснили важность взятия Солёного в ДНР

Контроль над посёлком Солёное западнее Красноармейска (Покровска) в ДНР позволит Армии России нарастить давление на украинские позиции у крупнейшей шахты «Покровское». Об этом заявили в силовых структурах.

«Солёное позволяет усилить огневое давление на гарнизон противника в районе шахты «Покровское» и населённом пункте Удачное», — приводит сообщение силовиков ТАСС.

Помимо этого, контроль над населённым пунктом позволит российским подразделениям быстрее продвигаться в сторону Днепропетровской области.