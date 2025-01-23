Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 января, 12:23

В силовых структурах объяснили важность взятия Солёного в ДНР

Освобождение Солёного в ДНР даст усилить давление на ВСУ у шахты «Покровское»

Контроль над посёлком Солёное западнее Красноармейска (Покровска) в ДНР позволит Армии России нарастить давление на украинские позиции у крупнейшей шахты «Покровское». Об этом заявили в силовых структурах.

«Солёное позволяет усилить огневое давление на гарнизон противника в районе шахты «Покровское» и населённом пункте Удачное»,приводит сообщение силовиков ТАСС.

Помимо этого, контроль над населённым пунктом позволит российским подразделениям быстрее продвигаться в сторону Днепропетровской области.

Новости СВО. ВС РФ освободили Западное, ВСУ в котле в Великой Новосёлке, 100 дней до мира на Украине, 23 января
Новости СВО. ВС РФ освободили Западное, ВСУ в котле в Великой Новосёлке, 100 дней до мира на Украине, 23 января

Напомним, сегодня в МО РФ объявили об освобождении ВС РФ посёлка Солёное в ДНР. Этот шаг существенно приближает российскую армию к окончательному освобождению Донбасса от ВС Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkova

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar