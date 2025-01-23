Артамонов: Беспилотник сбили на границе Липецкой и Курской областей

Беспилотник сбили на границе Липецкой и Курской областей. Он рухнул в поле. К счастью, обошлось без жертв и разрушений, сообщил в Telegram-канале глава Липецкой области Игорь Артамонов.

«На границе с Курской областью подавили БПЛА, который упал в поле в Воловском районе. Пострадавших и разрушений нет. На место направлены оперативные службы», — сообщил Артамонов.

Губернатор добавил, что системы обнаружения и подавления постоянно готовы к действиям. Важно отметить, что сейчас в Липецке и области продолжает действовать красный уровень угрозы атаки БПЛА.