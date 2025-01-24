В районе Рязанского НПЗ начался пожар после падения обломков беспилотника
В районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода началось возгорание после падения обломков уничтоженных беспилотников. Об этом пишет SHOT со ссылкой на очевидцев.
По данным губернатора региона Павла Малкова, в данным момент родолжается ликвидация последствий воздушной атаки на Рязань. Работают все оперативные службы. Все профильные структуры получили соответствующие поручения.
Пожар в районе Рязанского НПЗ после атаки беспилотников. Видео © SHOT
Ранее Малков сообщил о нескольких ликвидированных беспилотниках над Рязанской областью. Уничтожение одного из них попало на камеру очевидцев. Также БПЛА атаковали Подмосковье, Липецкую, Курскую, Тульскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.