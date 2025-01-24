Собянин: Два беспилотника сбиты системой ПВО в городском округе Подольск

В Подольске силами ПВО Министерства обороны России были сбиты два беспилотных летательных аппарата, которые двигались в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.