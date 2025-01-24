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Регион
23 января, 22:32

Собянин: Два беспилотника сбиты системой ПВО в городском округе Подольск

В Подольске силами ПВО Министерства обороны России были сбиты два беспилотных летательных аппарата, которые двигались в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», написал он в телеграм-канале.

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Ранее Собянин сообщил об уничтожении беспилотников в Коломне и Раменском городском округе. Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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