Собянин: Два беспилотника сбиты системой ПВО в городском округе Подольск
В Подольске силами ПВО Министерства обороны России были сбиты два беспилотных летательных аппарата, которые двигались в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал он в телеграм-канале.
Ранее Собянин сообщил об уничтожении беспилотников в Коломне и Раменском городском округе. Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
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