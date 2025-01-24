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Регион
23 января, 22:24

Ограничения на полёты введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения действуют с 0:22 по московскому времени. Они необходимы для безопасности полётов гражданских воздушных судов.

Пожар начался в Рязани после уничтожения украинского беспилотника
Пожар начался в Рязани после уничтожения украинского беспилотника

Ранее об уничтожении дронов ВСУ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. БПЛА ликвидированы в Коломне и Раменском городском округе.

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Telegram / Аэропорт Домодедово / Андрей Кислицын

Артур Лапсаков
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