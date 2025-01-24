Ограничения на полёты введены в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский на фоне атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения действуют с 0:22 по московскому времени. Они необходимы для безопасности полётов гражданских воздушных судов.