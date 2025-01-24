Собянин сообщил об уничтожении беспилотников в Подмосковье

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

БПЛА уничтожены в Коломне и Раменском городском округе. Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.