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Регион
23 января, 22:14

Собянин сообщил об уничтожении беспилотников в Подмосковье

Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

БПЛА уничтожены в Коломне и Раменском городском округе. Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

«Специалисты экстренных служб работают на местах», — написал Собянин в телеграм-канале.

Четыре дома пострадали в Курске от обломков украинского БПЛА
Четыре дома пострадали в Курске от обломков украинского БПЛА

Напомним, ВСУ с вечера 23 января атакуют Россию беспилотными летательными аппаратами. За этот период дроны были сбиты в районах Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областей, а также в Крыму. В Курске и Рязани зафиксированы повреждения в жилых домах.

Обложка ©

Unsplah / Oxana Lyashenko

Артур Лапсаков
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