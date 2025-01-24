Собянин сообщил об уничтожении беспилотников в Подмосковье
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
БПЛА уничтожены в Коломне и Раменском городском округе. Предварительно, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.
«Специалисты экстренных служб работают на местах», — написал Собянин в телеграм-канале.
Напомним, ВСУ с вечера 23 января атакуют Россию беспилотными летательными аппаратами. За этот период дроны были сбиты в районах Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областей, а также в Крыму. В Курске и Рязани зафиксированы повреждения в жилых домах.
Unsplah / Oxana Lyashenko