Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Воронежской областью

В Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены несколько вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, при падении обломков одного из БПЛА в многоквартирном доме повреждены остекления нескольких квартир, однако пострадавших нет.