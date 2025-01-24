Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Воронежской областью
В Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены несколько вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, при падении обломков одного из БПЛА в многоквартирном доме повреждены остекления нескольких квартир, однако пострадавших нет.
«Оперативные и коммунальные службы уже выехали на место. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе пока сохраняется», — написал Гусев в своём телеграм-канале.
ВСУ атакуют Россию с использованием беспилотников всю ночь. БПЛА были сбиты в Подмосковье, Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму. В Курске и Рязани зафиксированы повреждения в жилых домах.
Telegram / Минобороны России