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Регион
24 января, 02:42

Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников над Воронежской областью

В Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены несколько вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, при падении обломков одного из БПЛА в многоквартирном доме повреждены остекления нескольких квартир, однако пострадавших нет.

«Оперативные и коммунальные службы уже выехали на место. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов в регионе пока сохраняется», — написал Гусев в своём телеграм-канале.

Под Рязанью ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на промпредприятии
Под Рязанью ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на промпредприятии

ВСУ атакуют Россию с использованием беспилотников всю ночь. БПЛА были сбиты в Подмосковье, Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму. В Курске и Рязани зафиксированы повреждения в жилых домах.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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