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Регион
24 января, 01:28

Под Рязанью ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на промпредприятии

В Рязанской области устраняют последствия падения обломков сбитого беспилотника, которые попали на территорию одного из предприятий. Как сообщили в оперативном штабе региона, жертв и пострадавших нет.

Ранее стало известно о пожаре в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода после падения обломков уничтоженных беспилотников.

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Напомним, дроны атаковали Рязанскую область в ночь на 24 января. Уничтожение одного из БПЛА даже попало на камеру очевидцев. В результате падения обломков на частный дом произошёл пожар, обошлось без пострадавших.

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Kandinsky / Life.ru

Артём Гапоненко
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