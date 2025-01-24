Под Рязанью ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на промпредприятии
В Рязанской области устраняют последствия падения обломков сбитого беспилотника, которые попали на территорию одного из предприятий. Как сообщили в оперативном штабе региона, жертв и пострадавших нет.
Ранее стало известно о пожаре в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода после падения обломков уничтоженных беспилотников.
Напомним, дроны атаковали Рязанскую область в ночь на 24 января. Уничтожение одного из БПЛА даже попало на камеру очевидцев. В результате падения обломков на частный дом произошёл пожар, обошлось без пострадавших.
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Kandinsky / Life.ru