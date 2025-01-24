В Татарстане и Самарской области объявили угрозу атаки БПЛА
Угроза атаки беспилотников объявлена в Самарской области, а также в Республике Татарстан. Об этом сообщили местные управления МЧС РФ.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Внимание! Республика Татарстан! Опасность атаки беспилотными воздушными судами. По возможности оставайтесь дома, не подходите к окнам», — говорится в сообщениях.
Напомним, ВСУ атакуют Россию с использованием беспилотников с вечера 23 января. За этот период дроны были сбиты в Подмосковье, Липецкой, Курской, Тульской, Брянской и Белгородской областях, а также в Крыму. В Курске и Рязани зафиксированы повреждения в жилых домах.
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