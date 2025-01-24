В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу

Временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский были сняты в 02:12 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

За время действия этих мер четыре самолёта, направлявшихся во Внуково, и два рейса, следовавших в Домодедово, совершили посадку на запасных аэродромах, уточнили в ведомстве.