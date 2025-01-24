В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу
Временные ограничения на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский были сняты в 02:12 по московскому времени, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.
За время действия этих мер четыре самолёта, направлявшихся во Внуково, и два рейса, следовавших в Домодедово, совершили посадку на запасных аэродромах, уточнили в ведомстве.
Напомним, ограничения в Домодедово и Жуковском начали действовать с 0:22 по московскому времени, в 1:32 мск их ввели во Внуково. Такие меры были необходимы на фоне атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об уничтожении дронов ВСУ сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, всего было уничтожено около шести БПЛА.
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