Что известно о самой массовой атаке дронов ВСУ на регионы РФ с начала 2025 года
В ночь на 24 января 121 дрон ВСУ был сбит над российскими регионами. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В ночь на 24 января киевский режим предпринял очередную массовую попытку атаки на российские регионы. Это самый масштабный налёт дронов на Россию с начала 2025 года. Что известно о происшествии к данному часу — в материале Life.ru.
Дроны начали атаковать российские субъекты около полуночи. Атака продолжалась вплоть до утра. Изначально о налёте сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, после поступили сообщения об уничтожении дрона в Тульской области. Там в результате ликвидации БПЛА загорелась сухая трава.
Этой же ночью атаке подверглась и Рязанская область. В результате падения обломков одного из беспилотников в Рязани загорелся частный дом. Также части дрона попали на территорию одного из предприятий. Предварительно, ранен охранник завода. Как писал SHOT, целью удара ВСУ в данном регионе стал местный нефтезавод.
Украинские силы также попытались атаковать предприятия и в двух других регионах — в саратовском Энгельсе и в Брянске. По предварительным данным, БПЛА пытались ударить по заводу Кремний в Брянске и одному из предприятий в Энгельсе. Предполагается, что в атаке использовались дальнобойные БПЛА «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобёр».
В этот раз вражеские дроны попытались атаковать российскую столицу и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дроны были сбиты в Подольске и Щёлкове. Пострадавших и разрушений нет.
Беспилотники ВСУ также попытались нанести удары по инфраструктуре Ростовской, Ленинградской и Воронежской области. Опасность атаки дронов ночью объявлялась и в Татарстане. В ряде регионов РФ была приостановлена работа аэропортов.
Министерство обороны РФ подтвердило информацию об ударах. Всего в течение ночи сбили 121 беспилотник. Дроны были сбиты в различных регионах России: 37 — над Брянской областью, 20 — над Рязанской, 17 — над Курской и Саратовской областями, по 7 — над Ростовской и Московской областями, по 6 — над Белгородской и Воронежской областями, 2 — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, 1 — над территорией Республики Крым и 1 — над Москвой. Некоторые военкоры и эксперты призвали Россию дать ответ на удары.