Что известно о самой массовой атаке дронов ВСУ на регионы РФ с начала 2025 года

В ночь на 24 января киевский режим предпринял очередную массовую попытку атаки на российские регионы. Это самый масштабный налёт дронов на Россию с начала 2025 года. Что известно о происшествии к данному часу — в материале Life.ru.

Дроны начали атаковать российские субъекты около полуночи. Атака продолжалась вплоть до утра. Изначально о налёте сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, после поступили сообщения об уничтожении дрона в Тульской области. Там в результате ликвидации БПЛА загорелась сухая трава.

Украинские силы также попытались атаковать предприятия и в двух других регионах — в саратовском Энгельсе и в Брянске. По предварительным данным, БПЛА пытались ударить по заводу Кремний в Брянске и одному из предприятий в Энгельсе. Предполагается, что в атаке использовались дальнобойные БПЛА «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобёр».

В этот раз вражеские дроны попытались атаковать российскую столицу и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дроны были сбиты в Подольске и Щёлкове. Пострадавших и разрушений нет.