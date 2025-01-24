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Регион
24 января, 07:17

Что известно о самой массовой атаке дронов ВСУ на регионы РФ с начала 2025 года

В ночь на 24 января 121 дрон ВСУ был сбит над российскими регионами. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В ночь на 24 января 121 дрон ВСУ был сбит над российскими регионами. Обложка © Шедеврум / Life.ru

В ночь на 24 января киевский режим предпринял очередную массовую попытку атаки на российские регионы. Это самый масштабный налёт дронов на Россию с начала 2025 года. Что известно о происшествии к данному часу — в материале Life.ru.

Дроны начали атаковать российские субъекты около полуночи. Атака продолжалась вплоть до утра. Изначально о налёте сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, после поступили сообщения об уничтожении дрона в Тульской области. Там в результате ликвидации БПЛА загорелась сухая трава.

Этой же ночью атаке подверглась и Рязанская область. В результате падения обломков одного из беспилотников в Рязани загорелся частный дом. Также части дрона попали на территорию одного из предприятий. Предварительно, ранен охранник завода. Как писал SHOT, целью удара ВСУ в данном регионе стал местный нефтезавод.

Украинские силы также попытались атаковать предприятия и в двух других регионах — в саратовском Энгельсе и в Брянске. По предварительным данным, БПЛА пытались ударить по заводу Кремний в Брянске и одному из предприятий в Энгельсе. Предполагается, что в атаке использовались дальнобойные БПЛА «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобёр».

В этот раз вражеские дроны попытались атаковать российскую столицу и Подмосковье. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дроны были сбиты в Подольске и Щёлкове. Пострадавших и разрушений нет.

Беспилотники ВСУ также попытались нанести удары по инфраструктуре Ростовской, Ленинградской и Воронежской области. Опасность атаки дронов ночью объявлялась и в Татарстане. В ряде регионов РФ была приостановлена работа аэропортов.

Под Рязанью ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на промпредприятии
Под Рязанью ликвидируют последствия падения обломков БПЛА на промпредприятии

Министерство обороны РФ подтвердило информацию об ударах. Всего в течение ночи сбили 121 беспилотник. Дроны были сбиты в различных регионах России: 37 — над Брянской областью, 20 — над Рязанской, 17 — над Курской и Саратовской областями, по 7 — над Ростовской и Московской областями, по 6 — над Белгородской и Воронежской областями, 2 — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, 1 — над территорией Республики Крым и 1 — над Москвой. Некоторые военкоры и эксперты призвали Россию дать ответ на удары.

Оксана Попова
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