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Регион
24 января, 06:17

Охранник нефтебазы ранен в Рязанской области после атаки ВСУ

Один человек пострадал при атаке украинских БПЛА на Рязанскую область

В результате атаки украинских беспилотников на Рязанскую область пострадал один человек. По информации SHOT, целью налёта стал нефтезавод в регионе.

Все вражеские дроны были успешно сбиты нашей ПВО, однако обломки вызвали пожар на нефтебазе. В результате инцидента ранение ноги получил 53-летний охранник.

Как писал Life.ru, в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат. В Рязанской области сбили 20 дронов ВСУ. В районе Рязанского НПЗ начался пожар после падения обломков беспилотника.

Три дрона ВСУ уничтожены над Ленинградской областью
Три дрона ВСУ уничтожены над Ленинградской областью
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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