Охранник нефтебазы ранен в Рязанской области после атаки ВСУ
Один человек пострадал при атаке украинских БПЛА на Рязанскую область
В результате атаки украинских беспилотников на Рязанскую область пострадал один человек. По информации SHOT, целью налёта стал нефтезавод в регионе.
Все вражеские дроны были успешно сбиты нашей ПВО, однако обломки вызвали пожар на нефтебазе. В результате инцидента ранение ноги получил 53-летний охранник.
Как писал Life.ru, в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат. В Рязанской области сбили 20 дронов ВСУ. В районе Рязанского НПЗ начался пожар после падения обломков беспилотника.
Kandinsky 3.1 / Life.ru