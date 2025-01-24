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Регион
24 января, 06:08

Три дрона ВСУ уничтожены над Ленинградской областью

Средства защиты Ленобласти уничтожили в небе над регионом три украинских беспилотника. П информации Минобороны РФ, вражеские объекты были сбиты в период с 6:00 мск до 7:00.

Как уточнил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, беспилотник уничтожили над лесополосой в районе посёлка Оредеж.

Об уничтожении двух дронов у границы Ленинградской и Новгородской областей Дрозденко сообщал ранее. Всё произошло в районе посёлка Оредеж. Жертв и разрушений нет.

Средства ПВО уничтожили за ночь над Россией 121 украинский беспилотник
Средства ПВО уничтожили за ночь над Россией 121 украинский беспилотник
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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