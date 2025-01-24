Три дрона ВСУ уничтожены над Ленинградской областью
Средства защиты Ленобласти уничтожили в небе над регионом три украинских беспилотника. П информации Минобороны РФ, вражеские объекты были сбиты в период с 6:00 мск до 7:00.
Как уточнил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, беспилотник уничтожили над лесополосой в районе посёлка Оредеж.
Об уничтожении двух дронов у границы Ленинградской и Новгородской областей Дрозденко сообщал ранее. Всё произошло в районе посёлка Оредеж. Жертв и разрушений нет.
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