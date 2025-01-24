Три дрона ВСУ уничтожены над Ленинградской областью

Средства защиты Ленобласти уничтожили в небе над регионом три украинских беспилотника. П информации Минобороны РФ, вражеские объекты были сбиты в период с 6:00 мск до 7:00.

Как уточнил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, беспилотник уничтожили над лесополосой в районе посёлка Оредеж.