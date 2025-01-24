Украинские «Бобры» попытались атаковать два завода в России

Минувшей ночью украинские формирования попытались при помощи беспилотников атаковать завод «Кремний» в Брянске. По информации Mash, в Саратовской области целью ВСУ было одно из нефтеперерабатывающих предприятий.

В Брянске обломки сбитого беспилотника приземлились рядом с производственным объектом. В Энгельсе местные жители зафиксировали не менее семи взрывов в воздухе. Предполагается, что в атаке использовались дальнобойные БПЛА «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобёр».