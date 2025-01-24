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24 января, 05:56

Украинские «Бобры» попытались атаковать два завода в России

Mash: Дроны ВСУ пытались атаковать завод Кремний в Брянске

Минувшей ночью украинские формирования попытались при помощи беспилотников атаковать завод «Кремний» в Брянске. По информации Mash, в Саратовской области целью ВСУ было одно из нефтеперерабатывающих предприятий.

В Брянске обломки сбитого беспилотника приземлились рядом с производственным объектом. В Энгельсе местные жители зафиксировали не менее семи взрывов в воздухе. Предполагается, что в атаке использовались дальнобойные БПЛА «Лютый» и 2,5-метровые дроны-камикадзе «Бобёр».

Напомним, в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат. В частности, 37 из них сбили в Брянской области. В Саратовской области сбили 17 вражеский дронов.

Два БПЛА сбили на границе Ленинградской и Новгородской областей
Два БПЛА сбили на границе Ленинградской и Новгородской областей
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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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