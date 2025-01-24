Сладков ожидает «немного апокалипсиса» для Украины после ночной атаки дронов

Военный корреспондент Александр Сладков дал комментарий на тему ночной атаки беспилотников ВСУ на российские регионы. Вопрос о возможном конце света для Украины он разместил в телеграм-канале.

Напомним, в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат. Аппараты были сбиты во многих регионах России: 37 — над Брянской областью, 20 — над Рязанской, 17 — над Курской и Саратовской областями, по 7 — над Ростовской и Московской областями, по 6 — над Белгородской и Воронежской областями, 2 — над Тульской, Орловской и Липецкой областями, 1 — над территорией Республики Крым и 1 — над Москвой.