ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 60 боеприпасов и 25 БПЛА

Украинские войска в течение минувших суток атаковали 18 населённых пунктов Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате пострадал один мирный житель.

В общей сложности ВСУ совершили атаки на семь районов, в ходе которых было выпущено 62 снаряда и проведено 25 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате этих действий повреждены две частные жилые постройки, коммерческий объект и одно транспортное средство.

«В Белгородском районе по посёлку Октябрьский и сёлам Журавлёвка, Отрадное, Солнцевка, Устинка, Чайки и Ясные Зори выпущено 25 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и проведены атаки десяти беспилотников, шесть из которых были сбиты средствами ПВО. В посёлке Октябрьский при взрыве боеприпаса был ранен мирный житель», — написал Гладков в телеграм-канале.

В Борисовском районе два села подверглись обстрелам с использованием двух боеприпасов и атаке одного БПЛА. В Валуйском округе были сбиты три беспилотника. В Волоконовском районе по хутору Старый ВСУ выпустили три снаряда. А в Грайворонском округе село Безымено подверглось обстрелу с использованием пяти боеприпасов.

Кроме того, в Краснояружском районе произошли три обстрела в посёлке Прилесье и селе Графовка, в результате которых было выпущено 16 боеприпасов, а также зафиксированы две атаки с использованием БПЛА. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, а также в сёлах Муром и Терезовка, и хуторах Мухин и Панков было выпущено 12 снарядов, и осуществлены атаки девяти беспилотников.