Росавиация: В аэропортах Ижевска и Казани введены временные ограничения
В Росавиации сообщили о введении временных ограничений в аэропортах Ижевска и Казани для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.
«Временные ограничения на приём и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII), Казань (UWKD)», — говорится в сообщении.
Всем участникам авиационно-транспортного процесса — экипажам, авиадиспетчерам и службам аэропортов — даны указания по соблюдению необходимых мер безопасности.
Напомним, что этой ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на Рязанскую область. В регионе ведётся оценка материального ущерба, никто не пострадал.
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