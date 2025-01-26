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Регион
26 января, 03:39

Росавиация: В аэропортах Ижевска и Казани введены временные ограничения

В Росавиации сообщили о введении временных ограничений в аэропортах Ижевска и Казани для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

«Временные ограничения на приём и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII), Казань (UWKD)», — говорится в сообщении.

Всем участникам авиационно-транспортного процесса — экипажам, авиадиспетчерам и службам аэропортов — даны указания по соблюдению необходимых мер безопасности.

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Напомним, что этой ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА на Рязанскую область. В регионе ведётся оценка материального ущерба, никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Тимур Хингеев
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