Росавиация: В аэропортах Ижевска и Казани введены временные ограничения

В Росавиации сообщили о введении временных ограничений в аэропортах Ижевска и Казани для обеспечения безопасности полётов гражданских судов.

«Временные ограничения на приём и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Ижевск (код ИКАО: USII), Казань (UWKD)», — говорится в сообщении.

Всем участникам авиационно-транспортного процесса — экипажам, авиадиспетчерам и службам аэропортов — даны указания по соблюдению необходимых мер безопасности.