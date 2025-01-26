Силы ПВО Рязанской области отразили атаку дронов ВСУ

Силы ПВО и РЭБ сорвали атаку украинских беспилотников на Рязанскую область. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал чиновник.

Как сообщает SHOT, боевики пытались нанести комбинированный удар, задействовав дроны типов PD-2 и «Лютый». Атака производилась с двух сторон.