Силы ПВО Рязанской области отразили атаку дронов ВСУ
Силы ПВО и РЭБ сорвали атаку украинских беспилотников на Рязанскую область. Об этом сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков.
«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал чиновник.
Как сообщает SHOT, боевики пытались нанести комбинированный удар, задействовав дроны типов PD-2 и «Лютый». Атака производилась с двух сторон.
Ранее Life.ru сообщал, что 25 января ВСУ выпустили по Белгородской области более 60 боеприпасов и 25 БПЛА. Ранения в результате атак получил один мирный житель.
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