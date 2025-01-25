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25 января, 12:04

Участники акции «Вузы для фронта!» направили на фронт свыше тысячи тонн помощи

Весной 2023 года была запущена акция по сбору посильной помощи бойцам ВС РФ. Фото © Министерство науки и высшего образования РФ

Весной 2023 года была запущена акция по сбору посильной помощи бойцам ВС РФ. Фото © Министерство науки и высшего образования РФ

Российские вузы оказывают поддержку бойцам специальной военной операции (СВО) не только в получении качественного образования для военнослужащих и членов их семей. По инициативе университетского сообщества весной 2023 года была запущена акция по сбору посильной помощи солдатам Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Со временем инициатива переросла в настоящую народную акцию «Вузы для фронта!», которую поддержало Минобрнауки России.

К акции присоединились тысячи студентов и преподавателей вузов со всей страны. Фото © VK / РГГУ

К акции присоединились тысячи студентов и преподавателей вузов со всей страны. Фото © VK / РГГУ

К акции присоединились тысячи студентов и преподавателей более 500 вузов со всей страны. За полтора года учебные заведения разной подведомственности направили на фронт свыше тысячи тонн помощи — от средств личной гигиены и продуктов питания до автомобилей и снегоболотоходов.

Помимо сбора посильной помощи и денежных средств для участников СВО на базе некоторых вузов действуют опытные производства, где преподаватели, студенты и выпускники самостоятельно изготавливают для военных необходимые на передовой изделия: саперные «кошки», печки-буржуйки, антенны, беспилотники и другое.

К акции присоединились тысячи студентов и преподавателей. Фото © VK / БГТУ им. В.Г. Шухова

К акции присоединились тысячи студентов и преподавателей. Фото © VK / БГТУ им. В.Г. Шухова

Многие университеты регулярно отравляют груз на фронт напрямую. Но на базе Национального исследовательского университета «МЭИ» создан логистический хаб, через который в зону спецоперации идут централизованные отправки. Значительная часть помощи направляется подразделению воздушно-десантных войск в передовой.

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Алена Пенчугина
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