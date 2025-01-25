Участники акции «Вузы для фронта!» направили на фронт свыше тысячи тонн помощи
Весной 2023 года была запущена акция по сбору посильной помощи бойцам ВС РФ. Фото © Министерство науки и высшего образования РФ
Российские вузы оказывают поддержку бойцам специальной военной операции (СВО) не только в получении качественного образования для военнослужащих и членов их семей. По инициативе университетского сообщества весной 2023 года была запущена акция по сбору посильной помощи солдатам Вооружённых сил Российской Федерации (ВС РФ). Со временем инициатива переросла в настоящую народную акцию «Вузы для фронта!», которую поддержало Минобрнауки России.
К акции присоединились тысячи студентов и преподавателей вузов со всей страны. Фото © VK / РГГУ
К акции присоединились тысячи студентов и преподавателей более 500 вузов со всей страны. За полтора года учебные заведения разной подведомственности направили на фронт свыше тысячи тонн помощи — от средств личной гигиены и продуктов питания до автомобилей и снегоболотоходов.
Помимо сбора посильной помощи и денежных средств для участников СВО на базе некоторых вузов действуют опытные производства, где преподаватели, студенты и выпускники самостоятельно изготавливают для военных необходимые на передовой изделия: саперные «кошки», печки-буржуйки, антенны, беспилотники и другое.
К акции присоединились тысячи студентов и преподавателей. Фото © VK / БГТУ им. В.Г. Шухова
Многие университеты регулярно отравляют груз на фронт напрямую. Но на базе Национального исследовательского университета «МЭИ» создан логистический хаб, через который в зону спецоперации идут централизованные отправки. Значительная часть помощи направляется подразделению воздушно-десантных войск в передовой.
Ранее Life.ru делился историей медсестры из Оренбурга Виктории Колчиной. Женщина провела 10 месяцев в зоне СВО, где, к сожалению, была тяжело ранена. Несмотря на пережитые испытания, Виктория приняла решение вновь отправиться на фронт, чтобы продолжать спасать жизни российских бойцов. К слову, медаль «За спасение погибавших» у медработника уже имеется.