«Кто, если не я?» Медсестра из Оренбурга хочет вернуться на СВО после ранения

Виктория Колчина, медсестра из Оренбурга, является ярким примером смелости и самоотверженности. Эта хрупкая женщина с мужским характером и орденом Мужества провела 10 месяцев в зоне спецоперации (СВО), где, к сожалению, была тяжело ранена. Несмотря на пережитые испытания, Виктория приняла решение вновь отправиться на фронт, чтобы продолжать спасать жизни российских бойцов. К слову, медаль «За спасение погибавших» у медработника тоже имеется.

«Наверное, срабатывает установка «кто, если не я?» — цитирует героиню kp.ru.

Впервые медсестра областной больницы №2 отправилась в зону боевых действий в июне 2023 года. В её задачи входило добраться до солдат, которые не могут подняться самостоятельно, остановить кровь, оказать первую помощь и передать врачам. Виктория призналась, что в такие моменты не испытывала страха, но понимала, что враг может настигнуть и её.

Увы, но так и получилось. Украинский дрон поразил медсестре ноги. В этой критической ситуации её спасали солдаты, которым она сама оказывала помощь. Сейчас Виктория встаёт на протезы и готовится вернуться в ряды защитников Родины.