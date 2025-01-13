«Восставший из мёртвых» комроты ВС РФ рассказал, как перенёс кому и клиническую смерть

Командир роты ВС РФ с позывным Катунь перенёс кому и клиническую смерть, однако буквально восстал из мёртвых, чем шокировал врача. Мужчина рассказал о произошедшем журналистам.

«Меня посчитали мёртвым. Очнулся я в мешке на каталке от холода. Сумел выбраться. Врач был в шоке. Говорит, ты же мёртвый был. Я ему отвечаю: «Вот же я — перед тобой», — вспомнил Катунь последствия одного из боёв.

Подразделение бойца попало под танковый обстрел. Из-за взрывной волны мужчину выбросило из помещения, при этом он пробил две стены и получил многочисленные ранения. Тогда и случилась клиническая смерть. В другом бою комроты пережил атаку тяжёлых дронов ВСУ. Кстати, за боевые заслуги Катунь удостоился четырёх орденов Мужества.