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Регион
13 января, 10:52
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В Кремле объяснили, почему штурмовику из Якутии так быстро присвоили звание Героя России

Песков: Присвоение Героя РФ Григорьеву произошло быстро по решению Путина

Андрей Григорьев. Обложка © Telegram / Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал

Андрей Григорьев. Обложка © Telegram / Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал

Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев, который победил врукопашную ВСУшника, получил звание Героя России по указу президента Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Быстро, потому что есть определённый порядок, он был представлен к награде, президент принял такое решение», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Напомним, что 11 января Владимир Путин присвоил звание Героя РФ бойцу из Якутии Андрею Григорьеву. Военнослужащий сразился в рукопашной схватке с бойцом ВСУ. В этот момент ефрейтора сняли на видео, а позже кадры разлетелись по всей России. Украинский солдат потерпел поражение в схватке и даже назвал Григорьева перед смертью лучшим бойцом в мире. Якутянин выжил, несмотря на тяжёлые ранения. Он уверен, что своей жизнью обязан ножу, сделанному в его родных краях.

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Александр Юнашев
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