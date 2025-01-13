В Кремле объяснили, почему штурмовику из Якутии так быстро присвоили звание Героя России

Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев, который победил врукопашную ВСУшника, получил звание Героя России по указу президента Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Быстро, потому что есть определённый порядок, он был представлен к награде, президент принял такое решение», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.