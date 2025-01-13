В Кремле объяснили, почему штурмовику из Якутии так быстро присвоили звание Героя России
Песков: Присвоение Героя РФ Григорьеву произошло быстро по решению Путина
Андрей Григорьев. Обложка © Telegram / Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал
Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев, который победил врукопашную ВСУшника, получил звание Героя России по указу президента Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Быстро, потому что есть определённый порядок, он был представлен к награде, президент принял такое решение», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, что 11 января Владимир Путин присвоил звание Героя РФ бойцу из Якутии Андрею Григорьеву. Военнослужащий сразился в рукопашной схватке с бойцом ВСУ. В этот момент ефрейтора сняли на видео, а позже кадры разлетелись по всей России. Украинский солдат потерпел поражение в схватке и даже назвал Григорьева перед смертью лучшим бойцом в мире. Якутянин выжил, несмотря на тяжёлые ранения. Он уверен, что своей жизнью обязан ножу, сделанному в его родных краях.