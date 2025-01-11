«Я в шоке»: Уложивший на лопатки бойца ВСУ штурмовик из Якутии вышел на связь после получения звания
Якутский ефрейтор пребывает в «шоке», что ему так быстро дали звание Героя РФ
Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев рассказал, как отреагировал на награду Героя России от президента страны Владимира Путина. По словам военнослужащего, для него это событие стало большой неожиданностью.
«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — рассказал RT Григорьев.
Штурмовик поделился, что узнал о своей награде только после звонка брата. Родственник попросил героя страны включить телевизор. Семья бойца очень обрадовалась такой важной новости.
Напомним, что сегодня, 11 января, Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации бойцу из Якутии Андрею Григорьеву. Военнослужащий сразился в рукопашной схватке с бойцом ВСУ. В этот момент ефрейтора сняли на видео, а позже кадры разлетелись по всей России. Украинский солдат потерпел поражение в схватке и даже назвал Григорьева перед смертью лучшим бойцом в мире. Якутянин выжил, несмотря на тяжёлые ранения. Он уверен, что своей жизнью обязан ножу, сделанному в его родных краях.