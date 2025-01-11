«Я в шоке»: Уложивший на лопатки бойца ВСУ штурмовик из Якутии вышел на связь после получения звания

Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев рассказал, как отреагировал на награду Героя России от президента страны Владимира Путина. По словам военнослужащего, для него это событие стало большой неожиданностью.

«Я в шоке... Я не ожидал такого быстрого решения», — рассказал RT Григорьев.